С дальневосточных рыбопромышленников взыскали почти 20 млрд рублей Суд в Приморье взыскал 17,4 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 млрд рублей к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в их числе оказался «крабовый король» Дмитрий Дремлюга.

Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 млрд рублей, — зачитал решение судья.

До этого источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек, в числе которых «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.

В конце апреля Приморский краевой суд заочно приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко. Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в международном розыске. По версии следствия, Кан заказал жителю Владивостока убийство бизнесмена в 2010 году. Под видом деловых переговоров мужчину пригласили к ресторану, там киллер его застрелил. Кан после этого скрылся за границей.

Ранее адвокаты, представляющие интересы «крабового короля», заявили во время судебного заседания о смерти бизнесмена. В связи с этим они предложили закрыть дело.