Рынок риэлторов сократился в России на фоне спада спроса на жильё

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис спроса на жильё привёл к сокращению риэлторского рынка. Собственники бизнеса спешат распродать свои компании, пишет «Коммерсант».

За год количество объявлений о продаже такого бизнеса выросло в 2,5 раза. Покидают рынок небольшие региональные риэлторы с количеством работников до 20 человек. Эксперты не видят особого смысла в покупке агентств по недвижимости из-за отсутствия ожиданий улучшения на рынке.

На сегодня на «Авито» размещено 400 объявлений о продаже риэлторских компаний, что в 2,4 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость готового бизнеса составляет 540 тыс. рублей.

Предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике, — объясняет ситуацию директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

По мнению специалистов, покидают рынок конторы, работающие со вторичным жильём. Из-за кризиса в стране резко сократилась активность на рынке жилья. Так, по данным «ЦИАН.Аналитики», в первые три недели июня число просмотров объявлений о продаже вторичной недвижимости и звонков в городах-миллионниках сократилось на 48% по сравнению с прошлым годом.

Ранее комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан предложила ДОМ.РФ зафиксировать стоимость стандартного перечня услуг риэлторов. Причиной называется рост мошеннических схем с жильём.