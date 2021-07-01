Рустам Гильфанов и бизнес-ангелы помогли привлечь Longenesis $1,2 млн

Не так давно известная компания Longenesis вместе с группой бизнес-ангелов и частным инвестором Рустамом Гильфановым объявила о привлечении seed-раунда на $1,2 млн.

Как известно, Longenesis занимается разработкой инструментов для быстрого процесса оцифровки биомедицинских исследований. Основная цель деятельности компании: привлечение интереса пациентов к участию в биомедицинских исследованиях, увеличение роста их доверия к таким исследовательским организациям.

Все полученные компанией Longenesis средства пойдут на увеличение доли и значимости на ключевых рынках и на развитие своих основных продуктов.

Продукты Longenesis

Longenesis Curator

Curator отвечает за публикацию анонимных наборов данных о пациентах и получение запросов на сотрудничество напрямую от спонсоров исследования.

Рустам Гильфанов Из личного архива

Такие данные не будут содержать идентифицирующей информации о пациентах, что гарантирует их конфиденциальность. Благодаря этому доступ к исследовательскому потенциалу персонализированных данных будет открыт с сохранением конфиденциальности и соблюдением региональных нормативных требований.

Longenesis Themis

Themis обеспечивает предоставление API-интерфейса для управления информированным согласием. Этот продукт нужен для заинтересованности пациентов и их дальнейшего включения в сам процесс медицинских исследований и клинических испытаний. Обеспечивает максимальную пациентоцентричность и даёт пациентам принимать активное участие в таких исследованиях, а также вносить в них свой вклад.

Гибкая цифровая форма информированного согласия позволяет пациентам наблюдать за своим участием в исследовании, также даёт право подписывать или отзывать его в любое время. Эта возможность повышает уровень доверия к исследователям и к науке как таковой, отметил ведущий эпидемиолог Латвийского университета Лилиан Цивиан.

Longenesis Engage

Engage занимается регистрацией новых пациентов, а точнее — упрощением данного процесса. Происходит это благодаря всего одному клику по ссылке исследовательской организации.

От Engage также зависит обработка контактной информации всех обследуемых. Этот продукт даёт им возможность для управления их согласием в течение всего периода участия в исследовательских проектах.

Предыдущие достижения компании Longenesis

Longenesis представила свои цифровые решения во многих странах при взаимодействии с рядом биофармацевтических организаций и академических консорциумов, предоставляя им услуги по сбору и обработке данных, а также взаимодействию с пациентами в ЕС, на Ближнем Востоке и в Азии.

Не так давно компанией Longenesis, была объявлена новость о сотрудничестве с крупным производителем медицинского оборудования — компанией Medtronic. Партнёрство Medtronic и Longenesis, в котором также принимают активное участие организации, предоставляющие медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом, станет одним из первых пробных проектов по цифровизации и вовлечению пациентов в исследовательские и правозащитные инициативы.

Фонд венчурных инвестиций LongeVC

LongeVC создан для содействия биотехнологическим стартапам. Его внимание акцентируется на развитии именно этой отрасли, инвестициях и поддержки компаний на начальных этапах.