Rusal подал иск в лондонский суд против Потанина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Потанин

Производитель алюминия Rusal подал иск в Высокий суд в Лондоне против главы «Норильского никеля» Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Rusal обвинил Потанина в неисполнении обязанностей управляющего партнера в «Норникеле».

По данным представителей Rusal, под управлением Потанина «Норникель» утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это якобы привело к тому, что «Норникель» и его акционеры понесли существенные убытки. Истец убежден, что «Норникель» должен возглавить «независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями». Также Rusal требует возмещения убытков, нанесенных деятельностью Потанина. Сумму убытков должен определить суд.

Ранее Потанин сообщил, что «Норильский никель» согласился вернуться к идее слияния с компанией Rusal. По его словам, эта мера позволяет создать «национального чемпиона» по части «зеленой повестки»: обе компании предпринимают большие усилия в развитии зеленой экономики и одновременно намерены приобрести дополнительную санкционную устойчивость. Кроме того, новая объединенная компания сможет получать государственную поддержку для своих проектов в России.