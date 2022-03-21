РСПП попросил ограничить иностранных акционеров в правах

В России стоит ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. С таким предложением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РБК. Он направил письмо с предложениями министру экономического развития Максиму Решетникову. В качестве обоснования этих мер он указал необходимость защиты национальных интересов.

Речь идёт об иностранных акционерах компаний, включённых в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием. Также он предложил ограничить права зарубежных акционеров компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.



Глава РСПП предложил временно лишить таких акционеров права голоса на общем собрании. Исключения должен опередить Центробанк или правительственная комиссия. Также Шохин предлагает лишить их возможности требовать выкуп акций в ситуациях, когда общество принимает решение о реорганизации или вносит изменения в устав, ограничивающие права акционеров.

Кроме того, иностранных акционеров могут лишить преимущественного права приобретения дополнительных акций или конвертируемых ценных бумаг компании. Также их могут лишить возможности требовать предоставления доступа к документам и информации общества.

Как пояснил вице-президент РСПП Александр Варварин, эти меры предлагается ввести на определённый срок, например до конца 2022 года.

Ранее российские власти уже ввели ограничения для зарубежных инвесторов из недружественных стран. Теперь для сделок с российскими ценными бумагами и недвижимостью им будет нужно разрешение правительственной комиссии. В список «недружественных стран», в частности, вошли 27 стран ЕС, Британия, Исландия, Норвегия, Швейцария, Албания, Украина, Канада, США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Также правительство решило временно ограничить выход зарубежных инвесторов из российских активов. Власти отметили, что эта мера нужна, чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения.

После того как Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, западные страны ввели новые санкции в отношении разных секторов российской экономики, высших должностных лиц и бизнесменов, а международные компании начали заявлять о планах по уходу с российского рынка или заморозке новых проектов и инвестиций.