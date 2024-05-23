РСХБ стала управляющей организаций крупнейшего в России производителя вина РБК: «РСХБ-Финанс» стало управляющей организацией активов группы «Ариант»

Активы группы компаний «Ариант», являющейся крупнейшим производителем вина на территории России, перешли под управление ООО «РСХБ-Финанс», передает РБК. Речь, по данным агентства, идет о ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

Уточняется, что компании были изъяты в рамках расследования дела в отношении бизнесменов Юрия Антипова, Александра Аристова и их партнеров, инициированного Генеральной прокуратурой РФ. При этом известно, что владельцем предприятия остается Росимущество. Представитель группы «Ариант», в свою очередь, заявил, что им известно об изменениях и подчеркнул, что они никак не скажутся на работе предприятий, деятельность продолжится в штатном режиме.

На данный момент осуществляются стандартные процедуры ранее запущенных процессов в рамках первого решения суда, — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа Генпрокуратуры по возврату в госсобственность крупных предприятий не связана с деприватизацией. По его словам, возврат активов во владение государства обоснован, когда они получены в обход закона и используются во вред интересам страны.