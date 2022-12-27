«Ростелеком» целиком перешел на поставки серверов от российских компаний

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«Ростелеком» полностью перешел на поставки высоконагруженных и производительных серверов от российских компаний, среди которых «КНС Групп» (бренд Yadro) и «Аквариус», заявил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский. По его словам, серверы используются в том числе в государственных информационных системах и при работе с частными инвесторами. Теперь необходимо достраивать программное обеспечение и архитектуру этих серверов.

У нас есть отличные российские производители Yadro, «Аквариус», и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем [серверы] тысячами, — сказал Осеевский.

Он добавил, что компания не покупала серверные мощности у ушедшего из России SAP и планов закупать их у других ушедших из страны фирм нет.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доля компьютеров и серверов с процессорами отечественного производства на рынке IT-технологий на сегодняшний день составляет менее 3%. По его словам, число устройств со встроенными в них отечественными процессорами могло быть намного больше, однако часть заказанных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» застряла на зарубежных заводах, где их производят.

Шадаев подчеркнул, что интеллектуальные права и патент на разработку принадлежат российским специалистам, однако в России пока нет заводов, на которых могут производиться «Эльбрусы» и «Байкалы». В данный момент их делают на Тайване.