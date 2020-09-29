Росстандарт: ГОСТ будет распространяться только на новые АЗС

https://static.news.ru/photo/e6584e64-02f6-11eb-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый национальный стандарт на бензоколонки, который вступает в силу в РФ с 1 октября, будет распространяться только на новые заправочные станции, заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Положения стандарта распространяются на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливораздаточные колонки, — сообщил представитель ведомства ТАСС.

Он отметил, что новый стандарт необходим в условиях современной реальности, так как предыдущий стандарт для АЗС от 1989 года не подразумевает необходимого уровня защиты программного обеспечения колонок.

С конца 80-х годов технологии производства и эксплуатации топливного оборудования существенно изменились. Принятый документ устранит указанный пробел и позволит создать механизмы по защите граждан от недобросовестных действий при заправке топливом, — добавил Кулешов.

Новый ГОСТ на колонки заправочных станций вступает в силу с 1 октября. Он предполагает усиление защиты программного обеспечения бензоколонок от несанкционированного доступа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее о возможном закрытии около трети российских АЗС из-за несоответствия новым стандартам предупреждали в Независимом топливном союзе. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в свою очередь уточнял, что нововведения не ударят по бизнесу существующих АЗС.