«Росспиртпром» не ушел с молотка из-за «технологического сбоя» РБК: технологический сбой на 2 млрд рублей помешал продаже «Росспиртпрома»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба отказала в удовлетворении жалобы о нарушении процедуры торгов по продаже государственного АО «Росспиртпром», сообщает РБК. В ФАС ранее обратился победитель аукциона из-за технологического сбоя, в результате которого компания оказалась вынуждена заплатить на два миллиарда рублей больше.

Аукцион проводился 19 апреля, компания «Бизнес-Альянс» подала заявку на участие. Представители структуры отслеживали ход торгов по снижению цены, ожидая приемлемого для себя уровня, который бы не превышал отметки в 6 млрд рублей. В какой-то момент на сайте «РТС-тендер» отобразилось, что «Бизнес-Альянс» озвучил ценовое предложение в размере 8,3 млрд рублей, однако в действительности компания никаких действий не совершала.

В связи с тем, что других допущенных к участию в торгах не было, предложение автоматически определилось как лучшее, аукцион завершился. «Бизнес-Альянс» подал жалобу в ФАС в тот же день, предоставив видеозапись хода торгов, на которой видно отсутствие действий со стороны компании.

ФАС рассмотрела обращение 21 мая, там пришли к выводу, что представленная запись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана компьютера. Этот факт расценивается как существенная преграда для оценки процедуры торгов и действий компании в ходе аукциона.

Ранее французский производитель продуктов питания Danone завершил сделку по продаже бизнеса в России компании «Вамин Р». По имеющимся данным, российские регулирующие органы дали разрешение на заключение соглашения.