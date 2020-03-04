В Государственной Думе доработан законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. Поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» были направлены начальнику Государственного правового управления президента РФ Ларисе Брычёвой. Об этом NEWS.ru рассказал куратор законодательной инициативы, депутат и почётный работник юстиции РФ Александр Хинштейн.
Законотворческие новеллы предлагают прописать, что отныне власти регионов могут сами предписывать время продажи алкогольных напитков в кафе, ресторанах и барах, размещённых в жилых зданиях и на прилегающих к ним территориях. Вместе с тем, инициируемые правила не исключают, что торговлю спиртным в подобных местах могут запретить полностью. Кроме того, если закон будет принят на федеральном уровне, появится практика организации минимальной площади зала обслуживания такого заведения в жилых домах (составит она 20 кв. метров и более). Региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.
Данный документ мы создали для борьбы с «наливайками», работают которые днём и ночью и мешают местным жителям. Наши поправки не уничтожат бизнес (хотя по поводу этого уже появились негодования) — это лукавство. Дело в том, что особенно регионы беспомощны сегодня перед производителями, а значит и перед законом. Предприниматели жалуются, что им, дескать, будет хуже, однако они в таком режиме живут всего с 2018 года, и жили как-то до этого.
Проблема таких заведений на данный момент более чем актуальна: такие бары начали появляться с 2013 года, когда была запрещена торговля пивом в нестационарной рознице, в частности в палатках и киосках, объясняет доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман. В итоге небольшие магазины разливного пива переместились на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита — после того данные заведения смогли официально торговать алкогольными напитками и по «глухим» ночам.
Данный законопроект в предложенной редакции ударит в первую очередь по всем барам и ресторанам, расположенным во всех жилых домах. Также, если ввести ограничение по времени реализации алкоголя в ресторане, то посетители перестанут в них ходить, ведь в такие заведения посетители приходят расслабиться и «оттянуться». А поскольку доходность у таких местечек в первую очередь держится на реализации алкогольных напитков, а рентабельность у данного бизнеса и так минимальна, то предложенные меры просто заставят многие предприятия закрыться или уйти «в тень».
Кроме того, полагает Перельман, также и наделение региональных властей полномочиями по ограничению времени и мест продаж алкоголя может привести к серьезным перегибам на территориях, росту коррупционной составляющей, плохо скажется на конкуренции и предпринимательской активности.
По мнению эксперта, в итоге в первую очередь могут пострадать добросовестные полноформатные заведения. А чтобы такого не случилось, по его словам, надо для начала разобраться с самой классификацией данных заведений, представленных на территориях, чтобы отличать реальный общепит от заведений, которые под него маскируются. Кроме того, указывает он, непонятно, каким образом власти ограничат распитие алкоголя в таких заведениях после некоего определенного часа. Ведь такого официального механизма на данный момент просто нет.
Есть и другая сторона алкогольной «луны». Как считает научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Игорь Ефремов, на территориях с низким уровнем жизни новые ограничения могут спровоцировать у части клиентов таких «наливаек» переход на ещё более опасное потребление менее качественного алкоголя.
Я полагаю, что с точки зрения демографии разумнее было бы дифференцировать дополнительные ограничения продаж алкоголя по его крепости и направить самые жесткие ограничения на крепкий алкоголь.
Первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал рассуждает амбивалентно. С одной стороны, отмечает Сигал, ограничение времени продажи и распития оправдано: в стране принято много решений, которые устанавливают сроки проведения шумных работ и меры наказания для тех, кто мешает людям отдыхать. Ради справедливости, в отношении различных заведений общепита таких проектов ещё не было, хотя именно распитие алкоголя часто ведет к нарушению общественного порядка и причиняет гражданам дискофморт, указывает Сигал.
Но, с другой стороны, говорит эксперт, такие нововведения значительно ограничат выручку заведений, и это может привести к их закрытию в перспективе. Он приводит цифры: сейчас в РФ, по данным Росстата, на первых этажах жилых домов расположено порядка 5 тысяч баров (около 30% от всего количества), более 3 тысяч кафе (20%) и две сотни рюмочных.
Предлагаемые меры снизят рентабельность такого бизнеса (которая и так в последнее время падает в общепите). Возможность регулировать время продажи и распития спиртного на региональном уровне может привести к росту мздоимства в отношении бизнеса.
Для проработки законопроекта требуется экспертное обсуждение с представителями ресторанного бизнеса, резюмировал эксперт.
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