В Государственной Думе доработан законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. Поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» были направлены начальнику Государственного правового управления президента РФ Ларисе Брычёвой. Об этом NEWS.ru рассказал куратор законодательной инициативы, депутат и почётный работник юстиции РФ Александр Хинштейн.

Законотворческие новеллы предлагают прописать, что отныне власти регионов могут сами предписывать время продажи алкогольных напитков в кафе, ресторанах и барах, размещённых в жилых зданиях и на прилегающих к ним территориях. Вместе с тем, инициируемые правила не исключают, что торговлю спиртным в подобных местах могут запретить полностью. Кроме того, если закон будет принят на федеральном уровне, появится практика организации минимальной площади зала обслуживания такого заведения в жилых домах (составит она 20 кв. метров и более). Региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Данный документ мы создали для борьбы с «наливайками», работают которые днём и ночью и мешают местным жителям. Наши поправки не уничтожат бизнес (хотя по поводу этого уже появились негодования) — это лукавство. Дело в том, что особенно регионы беспомощны сегодня перед производителями, а значит и перед законом. Предприниматели жалуются, что им, дескать, будет хуже, однако они в таком режиме живут всего с 2018 года, и жили как-то до этого. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

Проблема таких заведений на данный момент более чем актуальна: такие бары начали появляться с 2013 года, когда была запрещена торговля пивом в нестационарной рознице, в частности в палатках и киосках, объясняет доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман. В итоге небольшие магазины разливного пива переместились на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита — после того данные заведения смогли официально торговать алкогольными напитками и по «глухим» ночам.

Данный законопроект в предложенной редакции ударит в первую очередь по всем барам и ресторанам, расположенным во всех жилых домах. Также, если ввести ограничение по времени реализации алкоголя в ресторане, то посетители перестанут в них ходить, ведь в такие заведения посетители приходят расслабиться и «оттянуться». А поскольку доходность у таких местечек в первую очередь держится на реализации алкогольных напитков, а рентабельность у данного бизнеса и так минимальна, то предложенные меры просто заставят многие предприятия закрыться или уйти «в тень». Михаил Перельман доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова

Кроме того, полагает Перельман, также и наделение региональных властей полномочиями по ограничению времени и мест продаж алкоголя может привести к серьезным перегибам на территориях, росту коррупционной составляющей, плохо скажется на конкуренции и предпринимательской активности.

По мнению эксперта, в итоге в первую очередь могут пострадать добросовестные полноформатные заведения. А чтобы такого не случилось, по его словам, надо для начала разобраться с самой классификацией данных заведений, представленных на территориях, чтобы отличать реальный общепит от заведений, которые под него маскируются. Кроме того, указывает он, непонятно, каким образом власти ограничат распитие алкоголя в таких заведениях после некоего определенного часа. Ведь такого официального механизма на данный момент просто нет.

Есть и другая сторона алкогольной «луны». Как считает научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Игорь Ефремов, на территориях с низким уровнем жизни новые ограничения могут спровоцировать у части клиентов таких «наливаек» переход на ещё более опасное потребление менее качественного алкоголя.

Я полагаю, что с точки зрения демографии разумнее было бы дифференцировать дополнительные ограничения продаж алкоголя по его крепости и направить самые жесткие ограничения на крепкий алкоголь. Игорь Ефремов научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС

Первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал рассуждает амбивалентно. С одной стороны, отмечает Сигал, ограничение времени продажи и распития оправдано: в стране принято много решений, которые устанавливают сроки проведения шумных работ и меры наказания для тех, кто мешает людям отдыхать. Ради справедливости, в отношении различных заведений общепита таких проектов ещё не было, хотя именно распитие алкоголя часто ведет к нарушению общественного порядка и причиняет гражданам дискофморт, указывает Сигал.

Но, с другой стороны, говорит эксперт, такие нововведения значительно ограничат выручку заведений, и это может привести к их закрытию в перспективе. Он приводит цифры: сейчас в РФ, по данным Росстата, на первых этажах жилых домов расположено порядка 5 тысяч баров (около 30% от всего количества), более 3 тысяч кафе (20%) и две сотни рюмочных.

Предлагаемые меры снизят рентабельность такого бизнеса (которая и так в последнее время падает в общепите). Возможность регулировать время продажи и распития спиртного на региональном уровне может привести к росту мздоимства в отношении бизнеса. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Для проработки законопроекта требуется экспертное обсуждение с представителями ресторанного бизнеса, резюмировал эксперт.