Россияне стали чаще выбирать вино отечественных производителей. Это следует из данных торговой сети «Пятёрочка», которая изучила динамику предпочтений покупателей по продажам вин за год.
Так, треть всех продаж алкогольной продукции в магазинах сети приходится на вино, при этом вина российского производства попадают практически в 70% таких чеков. В структуре спроса более половины приходится на тихие вина, чуть более 20% - на игристые, реже всего покупатели приобретают крепленые вина.
Продажи вин отечественного производства выросли на 1,2% год к году: за анализируемый период было продано 79 миллионов бутылок российского вина, более половины (51%) из которых пришлось на эксклюзивные торговые марки (ЭТМ) – позиции, представленные только в магазинах торговой сети и производимые по её заказу в рамках установленных стандартов крупными виноделами традиционных «винных» регионов России. Вина ЭТМ попадают почти в треть всех чеков, содержащих винную продукцию.
Наибольшим спросом отечественные вина пользуются в Центральном регионе, на юге России и в Поволжье.
«Мы активно наращиваем сотрудничество с российскими виноделами, которые разрабатывают для нашей сети эксклюзивные позиции. Это в том числе дает нам возможность предоставлять широкий выбор качественного продукта по доступным ценам. Потребители становятся все более осознанными и избирательными, внимательно изучают состав, этикетку и очень часто при сравнении отдают предпочтение нашим производителям, которые по совокупности параметров «цена-качество» не уступают или даже превосходят импортные товары. Это дает дополнительный импульс развитию отечественных производств, и мы планируем и далее расширять наш ассортимент в этом направлении», — заявила федеральный менеджер категории «Вино» торговой сети «Пятёрочка» Ксения Филиппова.
Среди ЭТМ наибольшим спросом пользуются красные вина – на них приходится более половины всех продаж, на белые вина – чуть более 40%, а реже всего покупают розовое тихое вино.
Продажи вина имеют ярко выраженную сезонность. Так, с наступлением теплой погоды – весной и в летний период — заметно растёт спрос на белое и розовое вина. А зима – традиционный период для тихого красного вина. Продажи игристого увеличиваются в предпраздничные периоды: Новый год, гендерные праздники. При этом в последнее время аналитики отмечают изменения в потребительском поведении: покупатели приобретают игристые вина вне предновогоднего сезона: как напиток к ужину или для дружеских встреч. А продажи белого вина растут год к году на 0,3% даже без учета теплого сезона.