Россияне за год приобрели 79 миллионов бутылок российского вина

Фото: Пресс-служба «Пятёрочки»

Россияне стали чаще выбирать вино отечественных производителей. Это следует из данных торговой сети «Пятёрочка», которая изучила динамику предпочтений покупателей по продажам вин за год.

Так, треть всех продаж алкогольной продукции в магазинах сети приходится на вино, при этом вина российского производства попадают практически в 70% таких чеков. В структуре спроса более половины приходится на тихие вина, чуть более 20% - на игристые, реже всего покупатели приобретают крепленые вина.

Продажи вин отечественного производства выросли на 1,2% год к году: за анализируемый период было продано 79 миллионов бутылок российского вина, более половины (51%) из которых пришлось на эксклюзивные торговые марки (ЭТМ) – позиции, представленные только в магазинах торговой сети и производимые по её заказу в рамках установленных стандартов крупными виноделами традиционных «винных» регионов России. Вина ЭТМ попадают почти в треть всех чеков, содержащих винную продукцию.

Наибольшим спросом отечественные вина пользуются в Центральном регионе, на юге России и в Поволжье.

«Мы активно наращиваем сотрудничество с российскими виноделами, которые разрабатывают для нашей сети эксклюзивные позиции. Это в том числе дает нам возможность предоставлять широкий выбор качественного продукта по доступным ценам. Потребители становятся все более осознанными и избирательными, внимательно изучают состав, этикетку и очень часто при сравнении отдают предпочтение нашим производителям, которые по совокупности параметров «цена-качество» не уступают или даже превосходят импортные товары. Это дает дополнительный импульс развитию отечественных производств, и мы планируем и далее расширять наш ассортимент в этом направлении», — заявила федеральный менеджер категории «Вино» торговой сети «Пятёрочка» Ксения Филиппова.

Среди ЭТМ наибольшим спросом пользуются красные вина – на них приходится более половины всех продаж, на белые вина – чуть более 40%, а реже всего покупают розовое тихое вино.

Продажи вина имеют ярко выраженную сезонность. Так, с наступлением теплой погоды – весной и в летний период — заметно растёт спрос на белое и розовое вина. А зима – традиционный период для тихого красного вина. Продажи игристого увеличиваются в предпраздничные периоды: Новый год, гендерные праздники. При этом в последнее время аналитики отмечают изменения в потребительском поведении: покупатели приобретают игристые вина вне предновогоднего сезона: как напиток к ужину или для дружеских встреч. А продажи белого вина растут год к году на 0,3% даже без учета теплого сезона.