Россияне при выборе работодателя обращают внимание на доступ к образованию

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Большинство россиян во время поиска работы обращают внимание на доступ к образованию, который дает компания. Об этом говорится в исследовании корпоративной платформы Lerna.ru.

Целью исследования было выяснить, что мотивирует и демотивирует сотрудников в обучении. Так, по данным опроса, 80% респондентов при выборе компании обращают внимание на наличие доступа к корпоративному обучению. При этом опрошенными движет внутреннее желание изучать что-то новое (77,5%), а повышение в должности и увеличение заработной платы идут на втором и третьем месте.

Работодатели поддерживают этот тренд и все чаще фокусируются на развитии сотрудников. Больше половины работодателей (62,5%) проводят внутреннее обучение, а 47,5% компенсируют внешнее, говорится в исследовании.

Онлайн-обучение предпочитают 47,5% опрошенных, среди которых большинство выступают за асинхронный формат. Все больше людей также отмечают удобство гибридного формата обучения (31%). Если говорить про длительность обучения, то больше половины сотрудников предпочитают короткие курсы от 1 до 3 месяцев, а почти 19% склоняются к обучению с помощью отдельных уроков, решающих конкретные вопросы или задачи.

На первое место рейтинга необходимых навыков для развития на текущем месте работы сотрудники поставили критическое мышление (60%). Важность этого навыка отмечают специалисты сфер продаж, дизайна и работы с персоналом. Вторую строчку заняли hard skills (52,5%). Обучение профессиональным, техническим компетенциям необходимо специалистам из сфер IT, аналитики, маркетинга и финансов.

«Корпоративное обучение становится все более важной частью стратегии развития компаний. Работодатели, которые предоставляют своим сотрудникам доступ к обучению, могут привлекать более квалифицированных работников и повышать уровень профессионализма своей команды. Более того корпоративное образование не только улучшает эффективность работы, но и снижает уровень текучести кадров», — заявил генеральный директор Lerna.ru Александр Линд.

Исследование проводилось методом опроса среди более 16 000 человек, возрастом от 25 до 45 лет, работающих в различных сферах от IT и финансов до HR и маркетинга в компаниях со штатом до 5000 и более человек.