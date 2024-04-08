Россияне оставили TikTok без денег ФНС: TikTok перестал получать прибыль от деятельности в России в 2023 году

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Соцсеть TikTok в 2023 году ушла в убыток по показателю прибыли от деятельности в России, следует из данных Федеральной налоговой службы. Подобного ни разу не наблюдалось за период предоставления отчетности компании в ФНС, сообщает ТАСС.

По сведениям налоговой, чистый убыток соцсети за 2023 год составил почти 427 млн рублей при прибыли в 530 млн рублей, полученной годом ранее. TikTok получал прибыль в России и до этого — 54 млн и 11,2 млн рублей за 2021 и 2020 годы соответственно.

Выручка TikTok в прошлом году сократилась почти в 3,5 раза. За этот период компании удалось заработать в России около 681 млн рублей. В 2022-м — порядка 2,36 млрд.

В марте 2022 года Tiktok принял решение приостановить стриминг и публикацию новых роликов в России. В качестве причины был назван закон о фейках о российской армии. Российских пользователей ограничили в возможности смотреть ролики из других стран.

Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечал, что украинские власти могут рассмотреть возможность блокировки социальной сети TikTok на территории страны в том случае, если подобный запрет введут в США. Он подчеркнул, что в Киеве «следят за процессом» по этому вопросу.