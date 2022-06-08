Российские геймеры останутся без SberGames из-за санкций Сбербанк объявил о закрытии игрового направления SberGames из-за ограничений для разработчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компьютерный клуб

Сбербанк объявил о закрытии игрового направления SberGames из-за ограничений для российских разработчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. Компания занималась разработкой игр в жанре Action, RPG, Puzzle, Shooters и Match-3 для различных операционных систем.

В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке «Сбер» принял решение закрыть игровое направление, — заявили в компании.

Сбербанк приостанавливает найм сотрудников в SberGames и разработку новых проектов. Сокращенных работников могут перевести в другие подразделения банка и компании экосистемы.

Ранее в Сбербанке заявляли, что отключение от SWIFT не изменит ситуацию в международных расчетах и финансовая организация продолжить работу в штатном режиме. В банке уточнили, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться в стандартном режиме.