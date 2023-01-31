Россиянам закрыли доступ к популярному сервису с порноконтентом Россиянам закрыли доступ к сервису для взрослых OnlyFans

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

OnlyFans, специализирующийся на контенте для взрослых, закрыл доступ к своей платформе для россиян, сообщает издание Vice со ссылкой на заявление сервиса. При попытке зайти на сайт появляется ошибка HTTP 403 Forbidden, означающая, что доступ к интернет-странице запрещен.

Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России, — говорится в сообщении.

Сервис OnlyFans является сервисом, в рамках которого авторы канала выкладывают на свои страницы видео и фотоматериалы, как правило, эротического и порнографического содержания. Посетители сайта могут получить доступ к просмотру страницы того или иного автора за платную подписку.

Запуск платформы состоялся в ноябре 2016 года. К концу 2020 года на платформе было зарегистрировано более 30 млн пользователей. Основателем OnlyFans является бизнесмен Тим Стокли. В 2021 году он передал полномочия гендиректора Ами Ган.

Ранее стало известно, что с 1 марта Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram для россиян. В РКН уточнили, что Telegram внесен в реестр иностранных мессенджеров, а потому, согласно принятым поправкам к закону «Об информации», подключение служб денежных переводов будет запрещено.