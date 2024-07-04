Россиянам предрекли значительный рост цен на популярный напиток Экономист Беляев допустил значительное повышение цен на кофе в России

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В России может значительно повыситься цена на кофе, предупредил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что рынок старается увеличивать стоимость на товары при любом удобном случае. По его словам, современный капиталистический рынок монополизирован.

Рынок повышает цены при любом удобном случае, при любой ссылке на что-то. Конечно, до нас дойдет эффект закупочных цен на кофе, которые вырастут. Они будут реализованы в чисто экономическом плане на внутреннем рынке. Уже этой информации достаточно, чтобы продавцы кофе приободрились и начали работать в сторону повышения цен, — высказался экономист.

Он отметил, что, если цены растут за рубежом, значит, поднимется и закупочная стоимость. Как уточнил эксперт, цены вырастут не пропорционально мировому рынку, а со значительным превышением из-за бездействия ФАС.

ФАС должен стоять как ограничитель повышения цен, но поскольку эта служба бездействует, мы можем ожидать роста цен на кофе и кофесодержащие, — заключил Беляев.

Коллекционер Святослав Кононов ранее предупредил, что в России могут вырасти цены на виниловые пластики. По его словам, это связано с европейскими санкциями. Кононов отметил, что повышение цен не оттолкнет поклонников винила и не помешает конечному потребителю.