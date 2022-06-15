Россиян заверили, что товары IKEA можно производить и после ухода компании Председатель НСЗПП Шапкин: товары IKEA можно производить и после ухода компании

Фото: АГН «Москва»

Товары мебельной фирмы IKEA можно производить и после её ухода из России, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Шведская компания дала технологии, которые теперь можно использовать и без неё, объяснил он в разговоре с «Радио 1».

Всё, что IKEA продавала в России, было произведено у нас. Всё это здесь собиралось, отсюда поставлялось. То есть фактически они предложили технологию, которая вызвала у всех любопытство, интерес, поэтому продукция IKEA пользовалась спросом. Но они нас научили, спасибо им, а дальше мы можем уже без них, — сказал Шапкин.

Он добавил, что поставщики товаров для IKEA могут вместе выйти на рынок как компания, полностью замещающая шведскую.

В пресс-службе компании IKEA ранее раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров IKEA в России остаётся на паузе, как и розничный бизнес.

Также стало известно, что товары сообщившей об уходе из России шведской компании IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагают приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, но они от частных лиц.