Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию

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Россия вышла в октябре на первое место среди экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидировавших в этой области, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа Vortexa. При этом аналитики не исключают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря после введения Евросоюзом лимита цен на российскую нефть.

В октябре Россия поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц и составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию, — сказано в материале.

Отмечается, что на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии — 16%. При этом Индия впервые получила на 34% больше нефти из России за счет морских перевозок, чем Евросоюз. Индия также импортировала из России около 106 тысяч баррелей мазута в день, что также является новым максимумом.

Ранее ученый и кандидат технических наук Александр Власов заявил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы вряд ли полностью откажутся от импорта сырья из России, поскольку получают российскую нефть на выгодных дисконтных условиях. Кроме того, Индии важны энергетические отношения с Москвой, благодаря которым там удается накапливать резервы топлива и в дальнейшем перепродавать его третьим странам.