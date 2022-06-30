Россия стала ключевым поставщиком фосфорных удобрений в Индию Россия с апреля по июль стала ведущим поставщиком диаммонийфосфата в Индию

Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия за последние 4 месяца стала ключевым поставщиком фосфорных удобрений в Индию. По данным газеты The Indian Express, республика с апреля по июль импортировала из РФ 350 тысяч тонн диаммонийфосфата, который обеспечивает сельскохозяйственные культуры фосфорным питанием в течение всего периода их роста.

Его покупают индийские компании Indian Potash Ltd, Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Chambal Fertilisers и Krishak Bharati Cooperative. Поставщик — российская «Фосагро», — говорится в статье.

Авторы публикации сообщили, что стоимость одной тонны российского диаммонийфосфата для Индии составляет $920–925. В целом объемы импорта вещества к июлю составят 950–980 тысяч тонн. Нью-Дели также получает эти удобрения из Китая, Саудовской Аравии, Марокко и Иордании.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Он добавил, что по этому вопросу были проведены встречи с российской, турецкой и украинской делегациями. К решению данной задачи, по словам генсека, должны подключиться США и Евросоюз.