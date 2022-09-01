Россия перевела Литве аванс за транзит в Калининградскую область «Литовские железные дороги» получили от российских и белорусских компаний предоплату в размере €2,5 млн

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

«Литовские железные дороги» получили от российских и белорусских компаний предоплату в размере €2,5 млн за транзит товаров в Калининградскую область, передает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу компании Эгидиюса Лазаускаса. По его словам, данной суммы может хватить на грузоперевозки в регион в течение трех-четырех недель.

Такой суммы может хватить на грузоперевозки в течение трех-четырех недель, — сказал он

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что власти РФ будут стремиться к тому, чтобы сделать перевозки между регионом и остальной частью страны удобными и целесообразными с экономической точки зрения.

Алиханов в свою очередь попросил главу государства перевести свободные паромы из других субъектов России на рейсы до Калининграда, чтобы избежать очереди судов переправляющихся между Балтийском и Усть-Лугой.

18 июня «Литовские железные дороги» объявили о прекращении транзита большого перечня товаров, следующих в Калининградскую область и из нее, через территорию Литвы. В частности речь шла о продукции, которая попала под европейские санкции.