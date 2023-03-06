Россия решила основательно закупиться иностранными судами «Коммерсант»: Россия может направить на закупку заграничных судов 150 млрд рублей

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Балкер - специализированное судно для перевозки грузов насыпью

Россия может расширить до 70 млрд рублей объем программы государственных субсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения. Этот шаг даст возможность закупить 85 судов общей стоимостью более 150 млрд рублей.

Программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 года на 85 судов, большинство из которых — балкеры, в том числе Capesize. Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. — в ближайшие два года, — говорится в сообщении.

При этом, как рассказали изданию собеседники, в программе присутствует совсем небольшое количество нефтяных танкеров. По мнению аналитиков, потребности в судах для перевозки черного золота уже закрыты «теневым флотом».

В первую очередь будут приобретать балкеры: планируется заказать 60 таких судов, 12 из которых будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы). Кроме того, в программу войдут семь многоцелевых судов, от семи до девяти контейнеровозов, а также 15 танкеров, предназначенных для неуточненных типов грузов.

Субсидии выдаются не только на строительство судов, но и на пополнение флота на вторичном рынке. С их помощью Россия намерена исправить ситуацию с экспортом и импортом по морю. В 2022 году за такие поставки на 70% отвечали корабли, контролируемые российскими компаниями, что в условиях рестрикций создает угрозу поставкам.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил выделить в федеральном бюджете 65 млрд рублей на поддержку российского флота сроком на три года.