Россия и Азербайджан построят новую высоковольтную линию электропередачи «Азерэнержи» и «Россеть» подпишут соглашение о строительстве линии электропередачи между Абшеронской и Дербентской подстанциями

Фото: azerenerji.gov.az

На полях форума «Российская энергетическая неделя — 2022» в Москве между «Азерэнержи» и «Россетью» будет подписано соглашение о дальнейшем энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией. В рамках меморандума стороны договорятся построить вторую линию электропередачи между Абшеронской и Дербентской подстанциями, рассказал NEWS.ru заместитель вице-президента ОАО «Азерэнержи» Вугар Шахмурадов. Это позволит странам увеличить объемы поставок электроэнергии, а также поддерживать надежность энергосистемы обеих стран.

Мы рассчитываем обсудить процесс строительства второй 330-киловольтной линии электропередачи между Абшеронской и Дербентской подстанциями, — заявил Шахмурадов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку заявил, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Россией. По его словам, все, о чем договариваются Москва и Баку, реализуется.

Он подчеркнул, что отношения двух стран основаны на взаимодействии в огромном количестве областей: в транспортной сфере, сфере энергетики, гуманитарной, политической и экономической.