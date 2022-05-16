Российское подразделение Reebok продали турецким предпринимателям «Коммерсант»: российское подразделение Reebok продали турецким предпринимателям

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Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в марте компания заявила о приостановке деятельности в России. Стоимость сделки была оценена в размере 1,5 миллиарда рублей. Турецким предпринимателям достались более 100 точек продаж Reebok.

Бизнес Reebok в РФ перешёл к турецкому FLO Retailing. Сделка уже закрылась и по её итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok, — рассказал источник «Коммерсанту».

В публикации сказано, что новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что французский автомобильный концерн Renault передаст свою долю компании «АвтоВАЗ» (68%) российской стороне. Он добавил, что сделка состоится по схеме «за рубль», о национализации компании речи не идёт. 68% доли Renault перейдёт в управление правительству Москвы. При этом министр уточнил, что у иностранной фирмы будет возможность выкупить её обратно в ближайшие 5–6 лет. А пока там будут выпускаться другие автомобили.