Российским стройкам предрекли «нарастающие валом» проблемы из-за санкций

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от оборудования из Европы и США, заявили российские производители. Если не найти им замену, то через пять лет рынок может столкнуться с дефицитом, пишет РБК. Российское же машиностроение в этой области почти прекратило существование из-за отсутствия спроса.

Среди материалов, которые полностью производятся на иностранном оборудовании, — кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон и другие. Кроме того, на 90% зависят от импортного оборудования производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции, — отмечается в материале.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость от западных станков начнет ощущаться уже в этом году, а проблемы, связанные с ней, будут «нарастать валом». При сохранении текущей ситуации через полгода-год начнет сокращаться производство и снижаться качество выпускаемой продукции, а уже в 2025–2026 годах рынок столкнется с острым дефицитом стройматериалов. Заменить западное оборудование предлагается за счет аналогов из Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. В пресс-службе Минпромторга предлагают наращивать производственные возможности российских производителей, а также переориентировать потребительский спрос на азиатский регион.

Ранее сообщалось, что кризис, связанный с событиями на Украине, вынудил около 40% компаний строительной отрасли заморозить работу. Причина заключается в резком росте цен на стройматериалы и сокращении финансирования. В результате объёмы строительства жилья в государстве могут уменьшиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.