Российским стартаперам дали советы по развитию бизнеса

Для успешного развития бизнеса начинающим предпринимателям стоит создать команду единомышленников и не бояться делегировать им определённые задачи, считает основатель образовательной платформы Edvibe (ex-ProgressMe) Дмитрий Карагиоз. Он подчеркнул, что членами команды должны стать неравнодушные специалисты, которым можно доверять, пишет «Газета.Ru».

Начинающий предприниматель часто полагает, что самостоятельно справится с текущими вопросами (расписание, поиск новых клиентов, расчеты), но задачи растут как снежный ком. Только освободившись от операционной работы, можно увидеть точки роста бизнеса. Удачно подобранная команда и отлаженные процессы ‒ это новые возможности, — заявил Карагиоз.

Он также порекомендовал прислушиваться к обратной связи от клиентов, так как они лучше других расскажут о потребностях рынка. Продаваемый продукт должен быть простым и лаконичным с соответствующим дизайном, заверил предприниматель. Помимо этого, стоит постоянно искать новые ниши и направления на рынке, а также делать выводы на основе своих ошибок.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников назвал финансовые инструменты, к которым следует относиться с осторожностью. В их числе высокодоходные облигации.