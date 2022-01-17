Российский суд оштрафовал Google и Meta на 184 миллиарда рублей

Согласно опубликованному решению мирового суда Москвы, компании Google и Meta были оштрафованы на общую сумму более 184 миллиардов рублей, или 5% их годовой выручки. При этом большая часть штрафа в размере 144 миллиардов назначена владельцу популярной поисковой системы. Об этом сообщает ТАСС.
Судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и их аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг), не усматривая оснований для назначения наказания ниже низшего предела, — сказано в решении.
Meta был назначен штраф в размере 39,8 миллиарда рублей. Известно, что в декабре с компании Марка Цукерберга взыскали 2 миллиарда рублей.
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