Российский суд оштрафовал Google и Meta на 184 миллиарда рублей

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Более 70 предпринимателей, а также представителей государственных и общественных учреждений обсудят цифровизацию бизнеса на международном форуме «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» в Москве 27 января. Форум пройдёт в формате открытого диалога на площадке ГБУ столицы «Агентство инноваций города Москвы», а организатором мероприятия станет Институт экономических и правовых исследований.

Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» — это не только уникальная площадка, объединяющая экспертов в области экономики и права, а также российских и зарубежных предпринимателей для...