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Российский суд оштрафовал Google и Meta на 184 миллиарда рублей

01:42, 18 января 2022
Российский суд оштрафовал Google и Meta на 184 миллиарда рублей Фото: pixabay.com
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Согласно опубликованному решению мирового суда Москвы, компании Google и Meta были оштрафованы на общую сумму более 184 миллиардов рублей, или 5% их годовой выручки. При этом большая часть штрафа в размере 144 миллиардов назначена владельцу популярной поисковой системы. Об этом сообщает ТАСС.

Судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и их аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг), не усматривая оснований для назначения наказания ниже низшего предела, — сказано в решении.

Meta был назначен штраф в размере 39,8 миллиарда рублей. Известно, что в декабре с компании Марка Цукерберга взыскали 2 миллиарда рублей.

Ранее в Италии полиция смогла поймать скрывавшегося 20 лет в Испании мафиози с помощью приложения для просмотра панорамных снимков улиц от Google. Как сообщили следователи, снимок одной из улиц города Галапагар подтвердил данные двухлетнего расследования. На уличной панораме изображён Джоаккино Гаммино, приговорённый к пожизненному заключению за убийство и внесённый в список самых разыскиваемых преступников Италии.

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