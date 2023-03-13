Российский страховщик представил обновленный сайт

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Компания «Ингосстрах» начала год с масштабного обновления своего сайта. Благодаря редизайну портала оформить нужный полис, найти необходимую информацию и работать в личном кабинете стало намного проще.

Отмечается, что проект стартовал 9 месяцев назад и затронул все основные разделы ресурса. Прошлая версия сайта имела «тяжелый» визуал и сложный язык ответов системы — это уменьшало удобство восприятия информации для клиентов. Благодаря сотням проведенных интервью с клиентами и подходу к проектированию «Jobs To Be Done» была спроектирована новая дизайн-система, переработана типографика, отрисовано более 100 элементов интерфейса и свыше 50 компонентов — карточек, меню и футеров. В результате портал не нагружен большими текстами, а дизайн и описание стали более легкими для восприятия.

Кроме того, был переработан мобильный интерфейс сайта, благодаря чему теперь дизайн ресурса напоминает структуру мобильного приложения, где всю необходимую информацию можно найти за три клика. Для этого достаточно ввести в поиске нужную фразу, и в результате появятся подсказки, кликнув на которые клиент перейдет на страницу необходимого продукта.

Разработчики также поработали над скоростью загрузки ресурса. Теперь новая версия загружается от 1 до 3 секунд, что в несколько раз быстрее предыдущей версии. Благодаря такому ускорению улучшается клиентский опыт, снижается показатель отказов, а трафик на ресурс увеличивается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако изменения коснулись не только внешней оболочки сайта. Так, были обновлены калькуляторы по полисам каско, ВЗР, ОСАГО, имущества и страхования от несчастного случая. Благодаря этому время до полного оформления полиса по ОСАГО сократилось на 70%, страхованию от несчастного случая — на 65%, ВЗР — на 60%. Если раньше оформление каско занимало больше 20 минут, то теперь время сократилось в 4 раза — до 6 минут.

Также на сайте можно пользоваться новыми платежными инструментами: сервисом быстрых платежей (СБП), YandexPay и SberPay, которые позволяют клиентам платить и продлять полисы удобным способом.

Директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха» Антон Косачёв отметил, что в процессе обновления сайта реинжинирингу подвергли почти все процессы обслуживания клиентов.

«В рамках нашего технологичного подхода мы проделали очень большую работу по изменению сайта компании. Наша главная задача – удобство клиентов при работе с этим ресурсом. Именно поэтому мы полностью переделали иллюстрации и саму концепцию, сделали сайт более «воздушным», а найти всю нужную информацию теперь можно за несколько кликов. Помимо внешних изменений, ускорилось время загрузки сайта и оформления полисов — все это сделано для того, чтобы клиенты могли за несколько минут оформить полис и быть уверенным в страховой защите. Работа с сайтом не заканчивается, и мы продолжаем улучшать наш сервис», — заявил он.