Российский рынок телевизоров переключился на бренды из Китая «Коммерсант»: Haier из КНР стал лидером российского рынка телевизоров

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В России сменился лидер в сегменте телевизоров, им стала китайская компания Haier, которая потеснила южнокорейский Samsung, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на IT-холдинг Fplus. По итогам девяти месяцев 2023 года китайский бренд занял 11,5% рынка в штуках (665 тысяч) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей).

Издание отмечает, что по объему продаж в физическом выражении далее идут китайские Xiaomi (8,3%) и Hisense (6,6%). Samsung за данный период времени сохранил за собой 5,1% рынка от прошлогодних 25,3%.

Вырос процент продаж телевизоров собственных торговых марок российских компаний. За год доля их техники в штуках увеличилась с 17,5 до 22,3%. Всего с января по конец сентября 2023 года в России продано 5,7 млн телевизоров, что на 35% больше прошлогоднего показателя. В целом продажи такой техники по итогам девяти месяцев года выросли на 35–40%. По мнению экспертов, если сохранятся антироссийские санкции, за лидерство в России станут спорить китайские Haier и Hisense.

Ранее сообщалось, что иностранные компании активно наращивают свое присутствие на российском рынке. Так, за последние 10 месяцев в стране появилось 16 новых брендов. Это самый высокий показатель с 2019 года. Большинство новых брендов приходится на турецких производителей одежды и обуви. Также на российском рынке появились новые товары из Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи.