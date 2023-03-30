Российский ретейлер вошел в топ-3 рейтинга лучших франшиз

Фото: Пресс-центр - X5 Group

Торговая сеть «Пятёрочка» вошла в тройку лучших франшиз по версии компании EMTG, организатора выставки BUYBRAND Expo по франчайзингу и партнёрскому бизнесу.

Среди всех компаний франшиза торговой сети оказалась единственной продовольственной, вошедшей в топ-5 рейтинга. В сегменте ретейловых франшиз компания оказалась второй.

Руководитель направления развития франчайзинга торговой сети Ольга Маремьянина отметила, что высокое место в рейтинге подтверждает качество и востребованность франшизы компании.

«Одним из важных преимуществ нашей франшизы является работа в надёжной и стабильной сфере продуктового ритейла. Продукты питания остаются той статьей расходов, которую покупатели менее склонны пересматривать. Кроме того, при средней окупаемости бизнеса в 3–5 лет у франшизы «Пятёрочки» этот показатель составляет всего 2,5–3 года, и мы в свою очередь оказываем всестороннюю поддержку нашим партнерам для скорейшего достижения этого результата», — заявила она.

Рейтинг франшиз EMTG основан на анализе более чем 60 количественных и качественных показателей 106 российских компаний, развивающих франчайзинг не менее трёх лет. Среди них — число открытых и закрытых франчайзинговых точек (суммарно и за год), возраст франшизы, её стоимость и окупаемость, а также данные о самой компании и её франчайзи, с которыми были проведены отдельные телефонные интервью. Полученные данные были объединены по специально разработанной авторской формуле. Согласно этим данным, суммарный коэффициент франшизы ретейлера составил 415,32 балла (максимальный коэффициент в рейтинге — 581,63, минимальный — 23,34).

Торговая сеть начала развитие франчайзинга в 2010 году. В настоящее время компания использует модель обратного франчайзинга и открыла на территории России 260 магазинов в 30 регионах страны. Совокупная площадь всех магазинов превышает 100 тысяч квадратных метров, а количество сотрудников, трудоустроенных во франчайзинговых магазинах, — более 5 тысяч человек.