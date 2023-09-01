Российский ретейлер запускает «Пушистый клуб» для владельцев питомцев

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Торговая сеть «Пятёрочка» и «Х5 Клуб» в рамках развития программы лояльности запускают виртуальное сообщество по интересам для владельцев домашних питомцев – «Пушистый клуб». Он объединит единомышленников и откроет доступ к полезному контенту, а также к специальным предложениям и акциям на широкий ассортимент зоотоваров.

Для вступления в «Пушистый клуб» нужно перейти в соответствующий раздел мобильного приложении торговой сети и зарегистрироваться. После совершения первой покупки на сумму от 50 рублей будет начислен приветственный бонус в размере 500 баллов в программе лояльности сети.

Для членов клуба предусмотрен двойной кешбэк на карту лояльности. Он начисляется за покупку широкого ассортимента товаров для домашних животных, а также специальные предложения на зоотовары собственных торговых марок сети. Кроме того, в клубе будет доступна полезная информация с советами и лайфхаками по уходу за четвероногими, их воспитанию и правильному кормлению. Контент будет регулярно обновляться и пополняться.

«По данным ряда исследований, у более половины россиян есть домашние питомцы. А среди 72 миллионов участников программы лояльности «Х5 Клуб» более трети регулярно приобретают также товары для домашних животных – не только корма, но и средства для ухода, игрушки. Большинство владельцев хвостатых и пернатых друзей относятся к своим любимцам как к членам семьи, а «Пятёрочка» заботится обо всех без исключения. Для участников «Пушистого клуба» мы проработали интересный и полезный контент, а также рады предложить дополнительные выгоды – спецпредложения и повышенный кешбэк», — заявил директор по стратегическому маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

По данным аналитиков сети, товары для животных попадают в каждый 17 чек, а общий объем корма, который приобретают гости в магазинах сети в год, составляет порядка 200 тысяч тонн. В категории товаров для животных насчитывается более 560 позиций, включая собственные торговые марки.