Российский производитель чая возмутился запрету в Белоруссии Производитель чаев «Канди» и «Гита» счел чрезмерным их запрет в Белоруссии

Компания «Орими» назвала запрет Белоруссии на ввоз чаев «Принцесса Канди» и «Гита» в республику чрезмерным. Производитель в беседе с РБК также заявил, что крайне озабочен сложившейся ситуацией, несмотря на наличие выявленных нарушений.

ГК «Орими» крайне озабочена сложившейся ситуацией, поскольку мы считаем, что выявленные нарушения, во-первых, не являются систематическими, во-вторых могли явиться следствием несоблюдения условий транспортировки и/или хранения продукции уже после передачи этой продукции розничным продавцам в Республике Беларусь, — уточнили в пресс-службе «Орими».

Под запрет попали не только «Принцесса Канди» и «Гита», в которых нашли плесень, но и чаи Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», а также некоторые виды кофе Jardin и «Жокей». Компания добавила, что уже обсудила с белорусскими властями дальнейшие действия для снятия ограничений на ввоз ее продукции.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о введении запрета на ввоз в республику куриных яиц автотранспортом с 1 мая. Ограничительная мера коснется в том числе поставщиков из Евразийского экономического союза. Приказ вводится на полгода. Отмечается, что республика обеспечивает на 98% внутренний рынок яйцами за счет собственного производства.