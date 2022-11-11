Российский логистический оператор рассказал о подготовке к высокому сезону

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Российский логистический оператор 5Post (входит в X5 Group) подготовился к обеспечению бесперебойной работы системы доставки в период повышенного спроса в конце года. Компания смогла увеличить пропускную способность своей логистической сети и готова обеспечить более 1,5 миллиона выдаваемых посылок в день, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что оператор уже подготовил новые свободные мощности и дополнительный транспорт, а также провел нагрузочные испытания IT-инфраструктуры. Главным направлением компании стало улучшение логистических маршрутов. Кроме того, дополнительно привлечено более 10 сторонних транспортных компаний, что позволило увеличить показатели своевременности приёма. Благодаря этому существенно выросла частота отгрузки на региональных направлениях: теперь отгрузка вне зависимости от дальности региона совершается ежедневно. Эти мероприятия позволят сохранить показатели Ontime и Service Level на уровне более 98% в период предновогодних распродаж.

Мы полностью готовы к сезону высокого спроса на услуги доставки товаров в конце года. Предпринимаемые нами действия позволяют увеличить пропускную способность нашей логистической сети при сохранении высокого уровня сервиса. Помимо высокой надежности логистической системы, обеспеченной бесперебойным выполнением всех бизнес-процессов торговых сетей X5 Group, 5Post также обладает высокой финансовой стабильностью и положительной ликвидностью. Это дает возможность поддерживать своевременность взаиморасчетов с партнёрами и конечными получателями, — отметил управляющий директор оператора Виталий Дырдасов.

Руководитель клиентской доставки «М.Видео» Иван Попов рассказал о совместных проектах компаний.

«Совместными усилиями мы успешно прошли высокий сезон 2021 года. Несмотря на сложности работы в период повышенной загрузки, выработав четкий план действий, мы смогли обеспечить качественный сервис для наших покупателей. Учитывая опыт прошлых сезонов, мы уверены в нашем партнёре и в том, что все отправления и в текущем году будут доставлены в срок», — заявил он.