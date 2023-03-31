Российский лесопромышленный гигант продал заводы в Европе из-за санкций РБК: Seеgezha Group продала сеть бумажных заводов в Европе из-за санкций

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Бумажный завод

Российский лесопромышленный гигант Segezha Group продал «дочку» Segezha Packaging в Европе из-за санкций, вызывавших операционные трудности, заявил РБК президент группы Михаил Шамолин. Он добавил, что предприятию принадлежало семь фабрик по производству бумажной упаковки.

Физически поддерживать их деятельность было невозможно. Мы не могли их снабжать бумагой из-за санкционных ограничений, — объяснил Шамолин.

По его словам, заводы также не могли приобретать бумагу на западном рынке, поскольку производители отказывались ее поставлять, а клиенты — покупать готовую продукцию из-за того, что владелец европейских активов — российская компания.

Шамолин не раскрыл детали сделки, но отметил, что продажа состоялась на рыночных условиях. В рамках нее западным владельцам передали фабрики в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая производственная мощность проданных заводов — около 700 млн бумажных мешков в год.

В октябре американская компания — производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершила сделку по продаже бизнеса в России. Обладателем российских предприятий SvetoCopy стал «ПАЛП Инвест». Отечественная фирма занимается производством бумаги санитарно-гигиенического назначения в России.