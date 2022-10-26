Отечественный бренд телефонов ушел из России Отечественный бренд телефонов Inoi ушел из России в Эстонию

Фото: inoi.com

Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi решил покинуть РФ, пишет «Коммерсант». Теперь компания позиционирует себя как эстонская. По словам опрошенных газетой экспертов, номинально такой уход с рынка в стране происходит впервые. Источники считают, что таким образом руководство Inoi хочет сохранить поставки и отношения с зарубежными партнерами.

Компания не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская, — сказали журналистам представители фирмы.

Близкий к компании источник подтвердил уход. Отмечается, что на официальном сайте бренда теперь используется флаг СНГ. Прежде там были изображены регионы России и Белоруссии. Информация о представительстве в РФ на портале VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) тоже отсутствует. Карта сайта ведет на страницу Казахстана и Узбекистана.

Сведения «Марвел-Дистрибуции» говорят о том, что кнопочные телефоны от Inoi за девять месяцев 2022 года в России заняли восьмое место в своем сегменте. Их доля на рынке в штучных продажах составила 5,9%. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков уверен, что уход компании никак в целом не повлияет на рынок. Он аргументирует свою позицию как раз минимальной долей бренда.

Ранее ретейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.