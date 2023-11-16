Российский бизнесмен добился снятия канадских санкций Канада сняла санкции с российского бизнесмена Олега Бойко

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Олег Бойко

Канада исключила из своего санкционного списка российского бизнесмена Олега Бойко, следует из публикации на сайте Министерства иностранных дел страны. Отмечается, что изменения внесены по рекомендации главы ведомства.

По данным Forbes, предприниматель обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций в конце прошлого года. Не получив ответа, он подал в суд на министерство. Бойко настаивал на том, что не имеет бизнеса в Канаде, не связан с российскими властями и не участвует в политических процессах. Только после этого министр рассмотрел обращение и удовлетворил его.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует ввести персональные санкции в отношении сына заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В расширенном списке в рамках 12-го пакета ограничений значится имя Ильи Медведева, данные которого полностью совпадают с данными единственного сына политика.

До этого Министерство финансов США вывело из-под санкций российскую компанию «ОДК-СТАР». Она занимается производством и сервисным обслуживанием компонентов газотурбинных двигателей. Ограничения были сняты спустя всего 12 дней с момента их утверждения. Причины такого шага не называются.