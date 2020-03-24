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Министерство экономического развития РФ предложило до 1 мая ограничить проведение контрольных закупок, а также плановых и внеплановых проверок российского бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности.

Предложение включено в подготовленный Минэкономразвития проект распоряжения кабмина о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции при осуществлении контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, передаёт ТАСС.

Документ, среди прочих положений, допускает, что до 1 мая будут действовать только два основания для проверок предпринимателей — причинение вреда здоровью человека и чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера. Также проект распоряжения правительства оговаривает процедуры продления действия лицензий и иных документов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил у правительства предоставления налоговых льгот и помощи в реструктуризации кредитов в связи с экономическими сложностями, вызванными коронавирусом. РСТЦ допустил массовый дефолт торговых центров перед банками, если меры поддержки не будут приняты.