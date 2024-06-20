Российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем После визита Путина в Пекин российскому бизнесу стало проще рассчитываться с КНР

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Ситуация с расчетами российского бизнеса с китайскими контрагентами улучшилась с середины мая, после визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей рынка. В апреле трансакции практически не проходили.

Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин в беседе с изданием отметил, что проводить платежи стало легче после визита президента в Пекин. В мае объем импорта начал расти, так как с Россией напрямую начали работать региональные китайские банки, которые практически не ведут международный бизнес.

Крупные банки КНР отказались принимать юани, когда США ужесточили контроль, но платежи стали принимать шесть небольших организаций. Расчеты в национальных валютах также возобновил Bank of China. Благодаря этому начали проходить платежи за электронику.

Глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев заявил, что рост числа открытых к сотрудничеству с РФ региональных игроков сократит сроки проведения платежей. Но комиссии у подобных организаций выше, и с ними работают не все предприятия в КНР. Поэтому китайские организации в качестве альтернативы начинают открывать представительства в РФ и принимать рубли, объяснил Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group.

В середине апреля стало известно, что из-за опасений вторичных санкций Запада крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. В целом ситуация с платежами из РФ в Китай резко ухудшилась еще в конце марта: не прошло и вернулось порядка 80% трансакций.