Российский банк отчитался о прибыли за 2023 год

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Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев 2023 года составила 76 млрд рублей. Рентабельность акционерного капитала в годовом выражении составила 51%.

Также сообщается, что за 9 месяцев 2023 года акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей, активы выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы, розничный кредитный портфель вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса.

Портфель корпоративных кредитов банка увеличился на 22% до 971 млрд рублей. Средства розничных клиентов приросли на 11% до 800 млрд рублей в основном за счет притока текущих счетов физических лиц, среди корпоративных клиентов рост составил 45% — 1,4 трлн руб. за счет притока корпоративных депозитов (+48%) и текущих счетов компаний (+29%). Чистый процентный доход составил 104 млрд руб., чистый комиссионный доход составил 20 млрд руб. норматив достаточности капитала составил 11,9%.

«Результаты за 9 месяцев отражают качество работы нашей команды и высокую диверсификацию бизнес-модели с присутствием в ключевых быстрорастущих сегментах рынка», — заявил первый заместитель Председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Отмечается, что кредитные рейтинги Совкомбанка были подтверждены кредитными агентствами «АКРА» на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом (апрель 2023 г.), «НКР» на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом (апрель 2023 г.) и «Эксперт РА» на уровне «АА» со «стабильным» прогнозом (июль 2023 г.).