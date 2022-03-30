Forbes опубликовал рейтинг самых крупных компаний-землевладельцев России

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших землевладельцев России. Издание второй год подряд присудило первую строчку «Агрокомплексу» имени Н. И. Ткачева. Площадь агропромышленной компании составила 660 тысяч гектаров, находится она в Краснодарском крае.

Forbes подсчитал , что в состав «Агрокомплекса» входит более 60 сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством кормов, животноводством и садоводством. В издании уточнили, что стоимость земельных наделов составляет 152 млрд рублей.

Вторую строчку второй год кряду занимает компания «Продимекс», стоимость которой оценили в 94,3 млрд рублей. Третье место ушло компании «Мираторг» (77,1 млрд рублей).

Фермеры по всему миру столкнулись с дефицитом удобрений из-за санкций против России. По информации газеты, в результате дефицита цены на удобрения достигли рекордного уровня, превысив прошлогодние показатели в три-четыре раза. Дефицит удобрений вызван антироссийскими санкциями, а также отказом некоторых судоходных компаний прибывать в Санкт-Петербург для получения товара. Отмечается, что стремительный рост цен на удобрения в будущем повлияет на доходы фермеров, урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость продовольственных товаров.