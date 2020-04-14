Российских разработчиков ПО поддержат в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/ffc9afce-7e2f-11ea-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минкомсвязи РФ готовят меры поддержки для проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения, в том числе в условиях пандемии коронавируса. В частности, крупнейшим компаниям IT-отрасли может быть предоставлена до конца года отсрочка на уплату НДФЛ и могут быть обнулены все страховые взносы с фонда оплаты труда.

Как говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи, компаниям могут позволить временно снижать зарплаты сотрудникам (не более чем на 20%) либо отпускать их в отпуск со снижением зарплаты на 50%. Кроме того, предложено снизить ставки НДС на виды деятельности, наиболее востребованные в период пандемии, а также увеличить до 50% долю авансирования IT-организаций, исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для госнужд.

Кроме того, планируется организовать отбор проектов, направленных на обеспечение социального дистанцирования, повышение эффективности перехода на удалёнку и повышение доступности онлайн-занятости. Компании-победители получат авансовые платежи на реализацию своих идей.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемую в стране электронную технику. Произошло это после того, как 31 марта депутаты поддержали законопроект о наделении кабмина правом ввести в России режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом, они поддержали поправку к нему, которая и переносит срок обязательной установки российского ПО на технически сложные товары на 1 января 2021 года. После этого законопроект был принят во втором и третьем чтениях.