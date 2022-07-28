Российские золотодобытчики не могут экспортировать золото из-за скидок Золотодобывающим компаниям России запрещают экспортировать золото из-за скидок

Фото: Gennadii Khameliyanin / Global Look Press

Российские золотодобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте золота. Им отказывают в нужных разрешениях, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что разрешения не выдает Федеральная пробирная палата, которая осуществляет функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов. Однако другого способа продать золото у компаний сейчас нет, поскольку без скидок экспортировать золото невозможно.

Дисконт в первую очередь связан с отзывом у аффинажных заводов России статуса надежного поставщика. Другой причиной, по данным агентства, является тот факт, что пул покупателей российского золота серьезно сократился из-за санкций Запада.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба рассказал РБК, что действия пробирной палаты обсуждаются с Минпромторгом и Минфином. Вопрос находится на межведомственном согласовании.

Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций ввёл запрет на покупку российского золота. Ограничительная мера начала действовать с 22 июля. Введен запрет на покупку, импорт или передачу прямо или косвенно золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну. Запрет распространяется также на ювелирные изделия.