Российские турфирмы вдвое сократили долги по сорвавшимся турам

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Туроператоры России погасили более половины своих долгов перед клиентами из-за сорвавшихся на фоне пандемии коронавируса поездок за последний год, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Совокупная задолженность туристических компаний с 40 млрд рублей сократилась до 16 млрд, заявила она на конференции, посвящённой развитию межрегионального туризма в РФ.

Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушёл ни один крупный туроператор. Они все продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми. Долг туроператоров в момент, когда кризис начинался, был более 40 млрд рублей, по состоянию на сегодняшний день он сократился до 16 млрд, — цитирует Догузову ТАСС.

Она подчеркнула, что такого прогресса удалось добиться в том числе благодаря мерам поддержки со стороны государства. Глава Ростуризма подчеркнула, что эти меры будут сохранены и будут систематизированы.

Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать ещё в прошлом году, — указала чиновник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, благодаря исследованию, стало известно, на чём россияне чаще всего стараются экономить в путешествиях.