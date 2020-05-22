Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

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Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito. На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.

Предлагается к продаже торговый центр общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров, расположенный на первой линии улицы Арбат. Действующий и приносящий доход арендный бизнес, — отметил автор публикации.

ТРЦ простаивают из-за ограничительных мер. В условиях низких поступлений от арендной платы и необходимости платить налоги они перестали быть доходными. К продаже предлагается также московский ТЦ «Прага» . Он оценивается в 334,5 млн рублей.

Как отмечает Lenta.ru, объявления о продаже ТЦ опубликованы также в регионах. Все они размещены в мае.

Ранее исследовательская компания GfK провела опрос о потребительском поведении россиян после снятия ограничений. 33% респондентов заявили, что будут меньше ходить в магазины и торговые центры, писал NEWS.ru.