Российские рестораны заставят работать по новым правилам после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/341cf8b2-87b3-11ea-90ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отмены режима самоизоляции россиянам придётся поменять свои привычки, а для заведений общественного питания будут разработаны новые правила. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Там будет целый ряд правил. Будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, а также посетителей, — сказа ла руководитель ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что компаниям общепита в РФ расскажут о правилах выхода из режима ограничений. Соответствующий документ разработали в Роспотребнадзоре. Предполагается, что возвращение к привычному графику работы пройдёт в несколько этапов. Сейчас разрешены только сервисы доставки. Далее — открытие с ограниченными площадями и количеством мест в зале.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.