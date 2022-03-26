Российские рестораны пожаловались на перебои в поставках продуктов

Российские заведения общепита столкнулись с проблемами в поставках продуктов. Партнёры приостановили поставки или внесли изменения в условия. Кроме того, закупочная стоимость многих товаров выросла на 30-80%, пишут «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России.

Сильнее всего изменились закупочная стоимость и ассортимент алкогольной продукции. По словам рестораторов, это связано с перебоями в логистике. Ряд заведений испытывают проблемы с поставками соусов, сиропов, пасты, которые являются важными частями блюд. Кроме того, есть перебои с доставкой рыбы из Турции и сахаром внутри страны.

Чтобы была возможность готовить блюда из меню, ресторанам необходимо иметь складские запасы, что в отношении свежих продуктов, которые составляют значительную часть меню, сделать крайне сложно, — отмети л вице-президент федерации Сергей Миронов.

По словам рестораторов, им приходится вносить изменения в меню, разрабатывать более бюджетные блюда, заменяя импортные ингредиенты на аналоги отечественного производства и СНГ.

С целью обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе общепита, Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов в беседе с NEWS.ru заявил, что цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ. По его словам, «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается».