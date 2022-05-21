Треть российских бизнесменов пожаловались на проблемы с логистикой Треть российских предпринимателей изменили цепочки поставок из-за изменения и подорожания логистики

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России две трети предпринимателей, которые торгуют товарами (70%), сохранили прежние маршруты поставок и не испытывают проблем с логистикой, следует из результатов опроса маркетплейса Wildberries. При этом около 30% бизнесменов сообщили, что были вынуждены изменить логистические цепочки: некоторые из них стали использовать альтернативные виды транспорта и способы перевозки грузов, а кто-то решил добавить в цепочку ещё одного посредника, пишет РБК.

В Wildberries считают, что такой результат связан с ориентацией предпринимателей на российских и азиатских производителей.

Также 80% опрошенных бизнесменов указали на рост расходов, связанных с транспортировкой товара, по сравнению с прошлым годом. Из них 57% сказали, что они увеличились на 10-30%, ещё 30% сообщили о росте затрат примерно на 30-50%, а 13% — на 50% и выше.

С начала военной операции на Украине многие западные компании приостановили работу в России и перестали поставлять товары в страну. О приостановке деятельности. в частности, сообщили логистические и транспортные компании, в том числе DHL, UPS, FedEx.

В пятом пакете антироссийских санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Производители продуктов попросили правительство России не закрывать въезд грузовиков из Европы в качестве ответных мер, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.