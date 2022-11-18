Российские мебельщики заменили IKEA аналогичными товарами

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Stefan Sutka/Global Look Press

Российские производители мебели, которые делали продукцию для IKEA, начали сами продавать эти товары и делать новые аналогичные коллекции. Так, «Ангстрем» стала продавать коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих под названием «Фрея», которая в IKEA называлась «Хеменес», пишут «Известия».

Первая мебельная фабрика разработала несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей, которые продавались под названием «Лайт». Мебель можно, как и в IKEA, купить и самостоятельно собрать. В планах производителей — увеличить количество таких коллекций.

В числе таких примеров — «Аскона», которая производила продукцию эксклюзивно для IKEA на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса. С уходом шведского концерна участок был переориентирован и сейчас там производится продукция для сегмента В2В и маркетплейсов. Также предприятие производит линейку товаров «а-ля IKEA» — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте «средний минус».

Ранее сообщалось, что уход с рынка нидерландской компании IKEA стал самой главной потерей для россиян в связи с введением санкций. Такие данные следуют из опроса финансовой компании Webbankir, согласно которым, по магазину скучают 27,2% россиян.