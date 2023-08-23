Российские ломбарды заявили о снижении рентабельности бизнеса Российские ломбарды попросили отменить ограничения по полной стоимости кредитов

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Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в российский ЦБ с просьбой отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), сообщает «Коммерсант». На фоне роста ключевой ставки и операционных расходов представители отрасли опасаются за рентабельность бизнеса и предупреждают, что часть игроков может перейти в зону неподконтрольных Центробанку комиссионных магазинов.

Регулятор при этом уверен, что компенсировать потери им как раз и позволяют высокие значения ПСК. Российские ломбарды просят для себя те же условия, которые ЦБ предоставил другим участникам рынка заемного финансирования на прошлой неделе, отменив для них ограничения по ПСК.

Ломбарды привлекают заемное финансирование. Ключевая ставка по ним выросла на 5–7 процентных пунктов. За ней до аналогичных размеров увеличилась и ставка по займам учредителей, объясняется в письме НОЛ к Центробанку.

По данным «Коммерсанта», отрасль также несет регуляторную нагрузку и испытывает кадровый голод. Поэтому участники рынка просят ЦБ о поддержке, аналогичной той, что была в прошлом году, когда мораторий на применение ПСК ввели для всех кредитных и некредитных финансовых организаций.

Иначе, как пояснил председатель совета НОЛ Алексей Лазутин, рынок может лишиться подавляющего большинства малых и средних участников.

Решение не ограничивать ПСК по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов до конца 2023 года ЦБ РФ принял на прошлой неделе. Предполагается, что это предоставит кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок к повышению ключевой ставки.

При этом по всем прочим категориям полной стоимости кредитов МФО и ломбардов ограничения сохраняются. Они предусматривают, что ПСК не должна превышать 292% годовых, или среднерыночное значение по конкретной категории потребкредита в текущем квартале более чем на одну треть.