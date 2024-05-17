Российские компании начали отключать от сервисов Microsoft Softline: Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

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Компания Microsoft с 16 мая начала отключать корпоративных клиентов в России от облачных продуктов, рассказал РБК вице-президент Softline Андрей Благоразумов. В частности, речь идет о о Power BI, Project и Visio.

С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5–10 нашим клиентам. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project, — заявил он.

Microsoft весной разослала российским компаниям сообщение о том, что с 20 марта закроет доступ к облачным продуктам для организаций из России. Решение в корпорации объяснили санкциями Евросоюза.

Ранее корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления Office и Windows для пользователей из России. Кроме того, она не заблокировала доступ к ПО российским IT-компаниям, хотя обещала сделать это после 20 марта. В отрасли отмечают, что корпорация не препятствует приобретению и активации новых лицензий, которые закуплены в рамках параллельного импорта. Президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что Microsoft пытается остаться на рынке РФ, который очень важен для корпорации.