Российские авиакомпании отказались летать на советских самолетах Российским авиакомпаниям предложили летать на советских ЯК-42Д, но те отказались

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Як-42Д

Компания «АТ-Лизинг» предложила нескольким российским авиаперевозчикам в аренду 14 советских 120-местных самолетов Як-42Д, однако те от них отказались, пишут «Известия». Как заявили представители авиакомпаний, они не заинтересованы в использовании устаревших моделей самолета с ограниченным сроком поддержки эксплуатации.

Предложенные Як-42 нас не устроили. И вряд ли мы будем рассматривать другие самолеты этого же типа. Дело не в его возрасте, а в его эксплуатационных характеристиках, — заявил глава авиакомпании «Ираэро» Юрий Лапин.

Как уточнили в «АТ-Лизинг», поддержка эксплуатации воздушных судов возможна только в течение первых трех лет. Представитель авиакомпании Utair подчеркнул, что арендовать самолеты на три года никто не будет, а при условии отсутствия многих заграничных рейсов из России на ближайшие три года, отрасли хватит и существующего парка летательных средств.

Ранее стало известно, что крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing. Сокращение коснется авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран».

В качестве альтернативы для сохранения бизнеса этих авиаперевозчиков рассматриваются Ил-76 и Ил-96. Пилоты, по словам неназванного собеседника издания, в конце июля получили уведомления о сокращении. Группой авиакомпаний сохранено только несколько экипажей на случай, если Минтранс выдаст ей разрешение на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям. Так, AirBridgeCargo собирается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые на данный момент находятся в аэропорту Шереметьево.